شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه شباب بلوزداد فى برج العرب بعد اعتذار استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد بشكل نهائى استضافة ملعب برج العرب بالإسكندرية لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، التى تقام الجمعة المقبل، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ورغم أن الأهلي كان قد حصل على موافقة مبدئية من مسئولى استاد القاهرة باستضافة المباراة، إلا أن مسئولى الاستاد، وكذلك وزير الشباب والرياضة، أبلغوا إدارة الأهلي خلال الساعات الماضية بصعوبة إقامة اللقاء باستاد القاهرة بسبب عدم الانتهاء من عملية زرع البذرة الشتوية.

وعقب اعتذار استاد القاهرة خلال الساعات الماضية، حصل مسئولو الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بإقامة المباراة فى ملعب برج العرب.

والتقى الأهلي مع ميدياما الغاني فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال مساء السبت قبل الماضي باستاد السلام، قبل أن يواجه سموحة الثلاثاء الماضي باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر وفاز فى الأولى بثلاثية نظيفة وتعادل فى الثانية سلبياً.