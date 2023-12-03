شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الأهلى بثنائية فى دورى الجمهورية مواليد 2003.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك على الأهلى بهدفين مقابل هدف فى قمة بطولة دورى الجمهورية للشباب مواليد 2003 ، والتى أقيمت اليوم على ملعب حلمى زامورا بالجولة الخامسة عشرة البطولة.

تقدم للزمالك على ياسر فى الدقيقة 3 ، ثم أحرز عبد الله محمد الهدف الثانى فى الدقيقة 11 من الشوط الأول، بينما أحرز هدف الأهلى من علامة الجزاء اللاعب إبراهيم عبد الحكيم في الدقيقة 86 .

وخاض فريق الزمالك المباراة بتشكيل مكون من كل من:

حراسة المرمى : معاذ علاء.

خط الدفاع : أيمن الجزار - أحمد رفاعي - محمود دسوقي - محي جمعة.

خط الوسط : السيد الغديري - مصطفى بسيوني - عبد الله محمد - محمد صلاح زكي - عبد الرحمن حمادة الفيومي ،

الهجوم : علي ياسر.