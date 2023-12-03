شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مواجهة صن داونز فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد وطاقم حكام مباراة بيراميدز أمام صن داونز الجنوب أفريقي، فى ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز فى الثالثة عصر الأحد 10 ديسمبر الجاري باستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة برويتوريا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويدير المباراة طاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو الحكم الرئيسي، ومواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.