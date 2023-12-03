شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد خدمات رجب نبيل أمام إنبى بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادى، خدمات رجب نبيل مدافع الفريق أمام إنبى في المباراة المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى Nile.

وغاب رجب نبيل عن سيراميكا أمام البنك الأهلى نظرا للإيقاف بعد الحصول على إنذارين وكارت أحمر أمام الأهلى، في المباراة التي انتهت بخسارة الفريق بهدفين مقابل هدف.

وحقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وتمكن أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا، من تسجيل هدف الفريق الوحيد في اللقاء بالدقيقة 55، عقب استغلال تمريرة زميلة محمد عنتر داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية داخل شباك الحارس محمد أبوجبل.

وبدأ سيراميكا مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة من الأهلى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يستعيد توازنه ويفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع في ترتيب جدول دورى Nile برصيد 10 نقاط بعدما لعب 7 لقاءات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.