شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة طنطا استعدادا لمواجهة الحدود غدا بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو أنور، المدير الفني لفريق طنطا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فريق حرس الحدود فى الثانية والنصف مساء الاثنين، باستاد المكس فى الإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دورى المحترفين.

وجاءت قائمة طنطا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد ربيع الشيخ، مصطفى الكومى، علاء النجار

الدفاع: أحمد علي، موسى كونتايه، أسامة النجار، فارس طارق، شريف مجدي

الوسط: أحمد حسني، حسون محمد، أحمد السيد، شهاب فتحي، محمد حموشة، ميدو جمال، كريم أسامة، محمد رمضان، محمد السيد، أحمد الشامي، اقطاي عبد الله

الهجوم: عبدالرحمن الدح، محمد عاطف، شيكا

وحذر عمرو أنور المدير الفنى لفريق طنطا، من خطورة مهاجمى حرس الحدود وطالب اللاعبين بفرض رقابة لصيقة عليهم وعدم ترك المساحات أمامهم، وضروة مواصلة الانتصارات للتقدم فى جدول الترتيب، وزيادة آماله فى اقتحام المربع الذهبى.

ويحتل فريق طنطا المركز التاسع فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 15 نقطة، جمعها من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 3 لقاءات وخسر فى 3 مواجهات، سجل لاعبو طنطا 13 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.