شكرا لقرائتكم خبر عن سر تواجد أحمد فتوح والزنارى فى قمة الشباب بين الزمالك والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة القمة مواليد 2003 بين الزمالك والأهلى حضور كل من أحمد فتوح ومصطفى الزنارى لاعبى الفريق الكروى الأول، لمتابعة أحداث اللقاء الذى انتهى بفوز شباب ميت عقبة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب القلعة البيضاء اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

وجاء حضور الثنائى فتوح والزنارى بعدما أنهى اللاعبان التدريبات البدنية التى يخوضانها فى صالة الجيم بالقعة البيضاء، وبعدها حرص الثنائى على متابعة المباراة من أرض الملعب.

وشهدت المباراة حضور كل من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وحسين السيد ومحمد طارق ورامي نصوحي أعضاء المجلس لمؤازرة الفريق.

سجل علي ياسر هدف التقدم لفريق الزمالك في الدقيقة الثالثة، قبل أن يحرز عبد الله محمد الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة الحادية عشر، وسجل إبراهيم عبد الحكيم هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 84 من ركلة جزاء وتصدى معاذ علاء حارس الزمالك لركلة جزاء في الشوط الأول.

بهذا الفوز رفع فريق الزمالك رصيده إلى 31 نقطة يحتل صدارة جدول ترتيب المسابقة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من معاذ علاء و أيمن الجزار وأحمد رفاعي ومحمود دسوقي ومحي جمعة و السيد الغديري ومصطفى بسيوني وعبد الله محمد ومحمد صلاح زكي وعبد الرحمن حمادة الفيومي و علي ياسر، ودفع الجهاز الفني بكل من مازن عادل وكريم عبدون وعلي أحمد حسام وأحمد حسام بيسو بدلا من عبد الله محمد وعبد الرحمن الفيومي وعلي ياسر والسيد الغديري.

ويقود فريق 2003 كل من، إبراهيم صلاح مديراً فنياً، وأحمد زكريا و معتز صلاح مدربين مساعدين، وحسني مسعد مدربًا لحراس المرمى، و رضا عبد الواحد إدارياً للفريق، ومحمود سعيد أخصائياً للتأهيل و الإصابات، رفعت حمدي مسؤولاً للمهمات.