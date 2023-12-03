شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمى رئيسًا لقطاع الناشئين بنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى محمد حلمى، نجم الزمالك الأسبق، منصب رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، خلفًا لإسماعيل يوسف الذى تقدم باستقالته، حيث استقر مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب على تعيين "حلمى" فى منصب رئيس القطاع في إطار تشكيل القطاع من جديد.

ومن المنتظر أن يستعين محمد حلمي بحسين عبد اللطيف لمعاونته فى مهام العمل بقطاع الناشئين، خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم إعادة هيكلة القطاع بأكمله.