شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمى رئيسًا لقطاع الناشئين بنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تولى محمد حلمى، نجم الزمالك الأسبق، منصب رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، خلفًا لإسماعيل يوسف الذى تقدم باستقالته، حيث استقر مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب على تعيين "حلمى" فى منصب رئيس القطاع في إطار تشكيل القطاع من جديد.
ومن المنتظر أن يستعين محمد حلمي بحسين عبد اللطيف لمعاونته فى مهام العمل بقطاع الناشئين، خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم إعادة هيكلة القطاع بأكمله.
سجل علي ياسر هدف التقدم لفريق الزمالك في الدقيقة الثالثة، قبل أن يحرز عبد الله محمد الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة الحادية عشر، وسجل إبراهيم عبد الحكيم هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 84 من ركلة جزاء وتصدى معاذ علاء حارس الزمالك لركلة جزاء في الشوط الأول.
بهذا الفوز رفع فريق الزمالك رصيده إلى 31 نقطة يحتل صدارة جدول ترتيب المسابقة.
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من معاذ علاء و أيمن الجزار وأحمد رفاعي ومحمود دسوقي ومحي جمعة و السيد الغديري ومصطفى بسيوني وعبد الله محمد ومحمد صلاح زكي وعبد الرحمن حمادة الفيومي و علي ياسر، ودفع الجهاز الفني بكل من مازن عادل وكريم عبدون وعلي أحمد حسام وأحمد حسام بيسو بدلا من عبد الله محمد وعبد الرحمن الفيومي وعلي ياسر والسيد الغديري.
ويقود فريق 2003 كل من، إبراهيم صلاح مديراً فنياً، وأحمد زكريا و معتز صلاح مدربين مساعدين، وحسني مسعد مدربًا لحراس المرمى، و رضا عبد الواحد إدارياً للفريق، ومحمود سعيد أخصائياً للتأهيل و الإصابات، رفعت حمدي مسؤولاً للمهمات.
وشهدت المباراة حضور كل من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وحسين السيد ومحمد طارق ورامي نصوحي أعضاء المجلس لمؤازرة الفريق.
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