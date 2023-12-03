شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام لا تفوتك قبل انطلاق الجولة الثامنة بدورى Nile.. بيراميدز يتصدر "إنفو جراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات الجولة الثامنة من منافسات دورى Nile غدا الاثنين، بمواجهة بين سموحة وفاركو فى السابعة مساءً باستاد الإسكندرية، على أن تستكمل باقى الجولة يومى الثلاثاء والأربعاء المقبل.

بيراميدز متصدرا

ويعتلى فريق بيراميدز صدارة ترتيب دورى Nile برصيد 16 نقطة بعد مرور 7 جولات من المسابقة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى مباراة وخسر أخرى، وسجل لاعبو الفريق السماوى 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف.

وقبل انطلاق الجولة الثامنة نستعرض أبرز 8 أرقام في الجولات السابعة الماضية..

150 هدفا حصيلة 7 جولات حتى الآن في بطولة الدورى

الزمالك أقوى هجوم بـ14 هدفا والداخلية أضعف هجوم بـ3 أهداف

الأهلى أقوى دفاع برصيد 4 أهداف، والمقاولون أضعف دفاع بـ14 هدفا

بيراميدز الأكثر فوزا بـ5 مباريات.. والمقاولون العرب بلا أي انتصارات

البنك الأهلى أكثر الفرق تعرضا للهزيمة بـ6 لقاءات والأهلى وزد بلا خسارة

زد والجونة ملوك التعادلات بـ4 مواجهات.. وفيوتشر والمصرى والبنك الأهلى بلا تعادلات

بيراميدز متصدر الترتيب برصيد 16 نقطة والمقاولون متذيل الترتيب برصيد 3 نقاط

مابولولو وأحمد بلحاج يتصدران ترتيب هدافى الدورى بـ6 أهداف

جدير بالذكر أن هناك مباراة واحدة مؤجلة فى الأسابيع السابعة الماضية بين الأهلى وبلدية المحلة، نظرا لانشغال الأهلى بمبارياته الأفريقية.

القناة الناقلة لمباريات الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



أرقام الجولة

مواعيد مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري

الاثنين

سموحة & فاركو..7 مساء

الثلاثاء

بلدية المحلة & طلائع الجيش..4 عصراً

الإسماعيلى & البنك الأهلى..7 مساءً

سيراميكا & إنبى..7 مساءً

الأربعاء

المقاولون العرب& الداخلية..7 مساءً

الخميس

الزمالك & الاتحاد السكندري..7 مساءً