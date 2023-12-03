شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة محمود حمدى الونش لتدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود حمدى الونش لاعب فريق الزمالك من العودة للتدريبات الجماعية تمهيدا للمشاركة فى المباريات. ويٌعد الونش من اللاعبين المؤثرين فى الزمالك، ومن الركائز الأساسية التي كان يعتمد عليها الجاهز الفني قبل تعرضه للإصابة التى لحقت به بقطع جزئى في الرباط الصليبى.

وكشف أحمد مجدى، المدرب المساعد للزمالك، أن الونش سيعود للتدريبات خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، وهو أمر مهم للفريق خاصة للدور الذى يلعبه الونش داخل وخارج الملعب.

"الونش" سافر إلى الإمارات من أجل الخضوع لقياسات بدنية، في ظل خوضه لبرنامجه التأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وينفذ اللاعب البروتوكول المتبع بشأن إصابات الرباط الصليبي، لافتا إلى أن "الونش" سيسافر بعدها إلى ألمانيا من أجل الخضوع لفحص طبي أخير من قِبَل الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية تمهيداً لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.