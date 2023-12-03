أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمباراة فاركو بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة قائمة الفريق السكندري استعدادا لمباراة فاركو المقرر له غدا الإثنين، منافسات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.



قائمة سموحة لمباراة فاركو:



في حراسة المرمى: الهاني سليمان وحسين تيمور

في خط الدفاع: محمد المغربي، أحمد حكم ، محمود وحيد ، اسلام جابر ، حمدي علاء ، أحمد خالد

في خط الوسط:محمد عصام، حسين فيصل، دوكوا دودو، أبو بكر ليادي ، مصطفى ميدو، لحسن دهدوه، عمرو قلاوة

في خط الهجوم: حسام حسن ، مصطفى بدري ، فادي فريد ، محمد سعيد، طارق علاء

يأتي سموحة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 9 نقاط، بعدما مشاركته في 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاث لقاءات وتلقى الهزيمة فى مباراتين وأحرز لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.



