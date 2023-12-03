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أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمباراة فاركو بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة  قائمة الفريق السكندري استعدادا لمباراة فاركو المقرر له غدا الإثنين، منافسات الأسبوع الثامن من الممتاز.
 

 

قائمة سموحة لمباراة فاركو:
 

في حراسة المرمى:  الهاني سليمان وحسين تيمور
في خط الدفاع: محمد المغربي، أحمد حكم ، محمود وحيد ، اسلام جابر ، حمدي علاء ، أحمد خالد 
في خط الوسط:محمد عصام، حسين فيصل، دوكوا دودو، أبو بكر ليادي ،  مصطفى ميدو، لحسن دهدوه، عمرو قلاوة 
في خط الهجوم: حسام حسن ، مصطفى بدري ، فادي فريد ، محمد سعيد، طارق علاء 

يأتي سموحة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 9 نقاط، بعدما مشاركته في 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاث لقاءات وتلقى الهزيمة فى مباراتين وأحرز لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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