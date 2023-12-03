سون على رأس تشكيل توتنهام أمام مانشستر سيتي

- 1/2
- 2/2
ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام عن التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
ويرغب الجهاز الفني لتوتنهام في تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي في المباراة التي يستضيفها ملعب "الاتحاد" معقل السماوي.
تشكيل توتنهام أمام مانشستر سيتي
حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.
خط الدفاع: بيدرو بورو، إيمرسون رويال، بن دافيس، ديستيني أودوجي.
الوسط: إيف بيسوما، جيوفاني لو سيلسو.
خط الوسط الهجوم: برينان جونسون، ديان كولوسيفسكي، بريان جيل.
الهجوم: سون.
جديرًا بالذكر أن توتنهام يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري برصيد 26 نقطة، بينما يحل السيتي في المركز الثاني بـ 29 نقطة.