ليفربول يحول تأخره لفوز مثير أمام فولهام

ياسر رشاد - القاهرة - نجح ليفربول في تحقيق الفوز على فولهام، بنتيجة 4-3 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، في المباراة التي استضافها ملعب "أنفيلد".

انتهى الشوط الأول من مواجهة ليفربول وفولهام المثيرة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، حيث تقدم الريدز في النتيجة عن طريق اللاعب بيرند لينو في الدقيقة 20، بعدما سجل هدفًا بالخطأ في مرماه، بينما أحرز هاري ويلسون هدف التعادل لـ فولهام في الدقيقة 24.

وتقدم ليفربول مجددًا عن طريق ماك أليستر في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، فيما تعادل اللاعب كيني تيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

بينما تقدم بوبي ريد لفولهام في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني من المباراة لتصبح النتيجة 3/2، حيث ظن الجميع أن المباراة انتهت على هذه النتيجة، ليتفاجئ جماهير الفريقان بعودة الريدز في اللقاء، بعدما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 87 عن طريق واتارو إيندو في الدقيقة 87، وبعدها بدقيقة واحدة سجل ألكساندر أرنولد هدف الفوز للريدز في الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

بهذا الفوز المثير يواصل ليفربول مطاردته آرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحل الريدز في الوصافة بـ 31 نقطة، بينما يأتي الجانرز في صدارة المسابقة بـ 33 نقطة، ويتجمد رصيد فولهام عند النقطة 15 في المركز الرابع عشر.