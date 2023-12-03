في دقيقتين..ليفربول يعود من جديد ويسجل هدفين بشباك فولهام

ياسر رشاد - القاهرة - جنون البريميرليج

الأحد 03/ديسمبر/2023 - 06:03 م 12/3/2023 6:03:09 PM

في دقيقتين نجح ليفربول في قلب الطاولة على فولهام بعد تأخره في النتيجة بثلاث أهداف لهدفين خلال المباراة الجارية على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان ليفربول متأخرا في النتيجة بثلاث أهداف لهدفين قبل أن يحرز واتارو إندو لاعب الريدز هدف التعديل في الدقيقة 87 بصناعة النجم الدولي محمد صلاح.

بعدها في الدقيقة 88 عاود ترينت ألكسندر أرنولد للتسجيل، وأحرز رابع الأهداف والثاني له عبر تسديدة ولا أروع في المباراة ليعود الريدز بالنتيجة.

وكان أرنولد سجل الهدف الأول لصالح الريدز في الشوط الأول قبل أن يسجل أليستر ثاني أهداف ليفربول ذلك خلال الشوط الأول من عمر المباراة.

مساهمة صلاح التهديفية

ويشارك محمد صلاح أساسيا خلال المباراة لكنه لم يسجل أي أهداف في اللقاء، سوى صناعته هدف الريدز الثالث في شباك فولهام.