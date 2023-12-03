أهداف مباراة ليفربول وفولهام المثيرة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح ليفربول في تحقيق فوزًا مثيرًا على نظيره فولهام بنتيجة 4/3، في المباراة التي شهدها ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، خاصة في الـ 10 دقائق الأخيرة من المواجهة، حيث سجل الفريقان 3 أهداف خلالها.

واستطاع ليفربول الاستمرار في ملاحقة اَرسنال متصدر المسابقة برصيد 33 نقطة، ليحتل الريدز الوصافة بـ 31 نقطة.

وتُجرى خلال اللحظات الحالية مواجهة مثيرة تجمع مانشستر سيتي أمام نظيره توتنهام، حيث يسيطر التعادل الإيجابي 1/1 القمة المثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبحت مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قوية ومثرة خلال الفترة الحالية، بعد النتائج المثيرة التي حققتها الأندية مع بعضها ألبعض.

أهداف مباراة ليفربول وفولهام