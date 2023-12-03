غيابات الهلال أمام ناساجي في دوري أبطال آسيا

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لملاقاة نظيره نساجي الإيراني في مجموعات دوري أبطال آسيا، مساء غدا الاثنين.

ويستضيف نادي الهلال نظيره نساجي مازندران الإيراني، غدا الإثنين، في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال بشكل رسمي إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.

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تأكد غياب محمد العويس حارس مرمى الهلال أمام ناساجي، بسبب الإصابة.

كما يستمر غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا عن مباريات الهلال بسبب خضوعه لعملية الرباط الصليبي، وناصر الدوسري وياسر الشهراني، بعد إصابة الثنائي مع منتخب السعودية.

ولم يتضح موقف الثنائي البرازيلي مالكوم والصربي ميتروفيتش، بسبب شعورهم ببعض الآلام في المباراة السابقة أمام النصر.

بينما يستعيد فريق الهلال قائده سلمان الفرج أمام ناساجي بعد العودة من الإصابة.