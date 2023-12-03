ليس الزمالك.. ناد مصري يستهدف التعاقد مع موسيماني

أقترب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الاهلي السابق من العودة إلى الدوري المصري مرة آخرى في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين بيتسو موسيماني وتولي تدريب الزمالك خلفاً للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ويبحث الزمالك عن مدير فني جديد لتولي قيادة الفريق بعد توجيه الشكر إلى أوسوريو بسبب سوء النتائج.

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وأكد المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة أن موسيماني يقترب من العودة إلى الدوري المصري مرة اخرى.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “موسيماني يسعي للعودة الي مصر مديراً فنياً لاحد الاندية الاستثمارية في حالة تعثره”.

