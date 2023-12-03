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صلاح يعادل رقم جيرارد القياسي بعد “أسيست” مباراة ليفربول وفولهام

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محمد صلاح - ليفربول

محمد صلاح -

حقق محمد صلاح نجم ليفربول رقمًا جديدًا بعد فوز فريقه على نظيره فولهام في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الأحد، في .

وتغلب ليفربول على نظيره فولهام بنتيجة 4 – 3 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “آنفيلد”، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.

ونجح محمد صلاح في صناعة هدف ليفربول الثالث والذي سجله واتارو إيندو وذلك في الدقيقة السابعة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

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وبذلك يصل نجم منتخب مص للمساهمة التهديفية رقم 120، على استاد “أنفيلد رود” معقل الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع محمد صلاح معادلة الرقم القياسي لأسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، والذي ساهم في 120 هدفًا أيضًا على أرضية ملعب “أنفيلد” العريق.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة ليتقدم للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ33 نقطة.

فيما توقف رصيد فولهام عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر من البريميرليج.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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