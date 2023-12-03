مدرب النصر السعودي يستقر على صفقات يناير

استقر لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على صفقات العالمي التي يود إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت تقارير صحفية أن كاسترو طالب بضرورة التعاقد مع حارس مرمى، بالإضافة إلى لاعب محور، بالإضافة إلى لاعب في مراكز الهجوم.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أكدت أنه لن يتم التعاقد مع لاعبين من الفئة الأولى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على عكس ما حدث في الصيف.

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النصر كان قد أبرم صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بضم سيكو فوفانا، وأليكس تيليس، وإيميريك لابورت، وساديو ماني، وأوتافيو، وبروزوفيتش، بعد أن تعاقد مع رونالدو في يناير 2023.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره استقلال دوشنبة، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر ديسمبر الجاري.