"بيبو برئ".. نجم الأهلي السابق يكشف ما يحدث في غرف ملابس الأهلي: كولر السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، بسبب الأداء المتواضع الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الماضية.

وكان النادي الأهلي تعادل أمس مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال "الحديدي" في تصريحات إذاعية : مارسيل كولر المدير الفني للفريق مغرور هذا الموسم ويكابر فى التغييرات خلال المباراة، بجانب أيضًا عمل تغيرات كبيرة في كل مباراة تشكيل جديد".

أوضح: "كولر هو سر تراجع أداء لاعبي النادي الأهلي، ويحتاج العودة من جديد مثل الموسم الماضي عندما كان يستطيع تطوير اللاعبين، ولكن الموسم الحالي النادي الأهلي فعل كل شئ معك مثل ضم مدرب مساعد، ولكن لم أري أى دور تمامًا أو بصمة له مع الفريق".

أكمل:"ما يحدث في غرفة الملابس والفجوة الكبيرة بين اللاعبين والجهاز الفني، وعدم السير على نهج الموسم الماضي وقت تحقيق البطولات يجعل هناك حالة من الاهتزاز الفني".

وأردف: "لابد أن تحدث السيطرة مرة أخري على جميع اللاعبين، ولم الشمل من أجل العودة من جديد للطريق الصحيح".

وأتم تصريحاته:"أرى أن خالد بيبو مدير الكرة برئ من النتائج السيئة التى يحققها الفريق لأن كولر هو صاحب المسؤولية الأكبر مما يحدث الوقت الحالي قبل كأس العالم للأندية.".