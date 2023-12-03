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مروان محسن يقود هجوم فيوتشر قي مواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية، المقرر لها بعد قليل في الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي.

وسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال ، محمد صادق.

هجوم: أحمد عاطف ، مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، عبد الكبير الوادي ، بيلو ، هشام عادل ، كجالي درامي ، علي زعزع ، أيمن الصفاقسي ، محمد فاروق ، عمر السعيد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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