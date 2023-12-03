الدوري الإنجليزي.. هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحل نادي توتنهام ضيفا ثقيلا على مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ6.30 مساء، على ملعب الاتحاد.

ويبدأ مدرب مانشستر "بيب جوارديولا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، آكي، جفارديول.

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فودين.

خط الهجوم: ألفاريز، هالاند، دوكو.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر أرسنال.

تشكيل فريق توتنهام

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو، بن ديفيز، أودوجي، إيمرسون رويال.

خط الوسط: لو سيلسيو، كولوفسكي، بيسوما.

خط الهجوم: بريان، جونسون، سون.

ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن نظيره مانشستر سيتي.