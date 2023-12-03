فانتازي.. انخفاض سعر ثنائي مانشستر يونايتد اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الأحد انخفاض سعر ثنائي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وفان دي بيك، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 3 ديسمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جابرييل خيسوس (آرسنال) 7.9 مليون جنيه إسترليني.

داروين نونيز (ليفربول) 7.7 مليون جنيه إسترليني.

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 6 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

إيدي نيكيتاه (آرسنال) 5.6 مليون جنيه إسترليني.

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.4 مليون جنيه إسترليني.

لايلي فوستر (بيرنلي) 4.9 مليون جنيه إسترليني.

مايك تريسور (بيرنلي) 5.4 مليون جنيه إسترليني.

لورانس فيجارو (بيرنلي) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

مويسيس كايسيدو (تشيلسي) 4.6 مليون جنيه إسترليني.

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 8.5 مليون جنيه إسترليني.

فان دي بيك (مانشستر يونايتد) 4.7 مليون جنيه إسترليني.

جيمس ماديسون (توتنهام) 7.8 مليون جنيه إسترليني.