بحضور فتوح.. الزمالك يفوز على الأهلي بهدفين في قمة الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز فريق الزمالك تحت 21 سنة على منافسه الأهلي بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب القلعة البيضاء، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من دوري الجمهورية للشباب.

وسجل علي ياسر الهدف الأول للزمالك في الدقيقة الثالثة من زمن شوط المباراة الأول، وأضاف عبد الله محمد الهدف الثاني في الدقيقة الحادية عشر، وقلص إبراهيم عبد الحكيم النتيجة للنادي الأهلي في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة حضور كل من، حسام المندوه أمين الصندوق وحسين السيد ومحمد طارق ورامي نصوحي أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الظهير الأيسر أحمد فتوح لمؤازرة الفريق.

وبهذا الفوز رفع فريق الزمالك تحت 21 سنة رصيده إلى 31 نقطة، واحتل صدارة جدول ترتيب دوري الجمهورية للشباب.