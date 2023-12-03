"ريمونتادا".. ليفربول يفوز على فولهام في مباراة دراماتيكية بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين ليفربول وفولهام، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة مساء.

وفاز فريق الريدز على نظيره فولهام بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

سجل هدف ليفربول الأول، ألكسندر أرنولد في الدقيقة 20 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف فولهام الأول، هاري ويلسون في الدقيقة 24 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف ليفربول الثاني، ماك أليستر في الدقيقة 38 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف فولهام الثاني، كيني تيتي في الدقيقة 45+3 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف فولهام الثالث، بوبي ريد في الدقيقة 80 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف ليفربول الثالث، واتارا إندو في الدقيقة 87 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف ليفربول الرابع، ألكسندر أرنولد في الدقيقة 88 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده لـ 31 نقطة في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل فولهام المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.