رسميا.. محمد حلمي رئيسا لقطاع الناشئين بنادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين محمد حلمي نجم القلعة البيضاء السابق في منصب رئيس قطاعات الناشئين .

وقال حسين السيد في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب قرر تعيين محمد حلمي رئيساً لقطاعات الناشئين، وبدأ اليوم مهام عمله بشكل رسمي .

وبدأ محمد حلمي مهام منصبه بشكل رسمي اليوم الأحد، و حرص على عقد عدة جلسات مع المسؤولين داخل قطاعات الناشئين للترتيب للفترة المقبلة.

و شاهد محمد حلمي بصحبة حسين السيد عضو مجلس الإدارة، مباراة اليوم بين فريق الزمالك 2003 أمام الأهلي، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر لبطولة الجمهورية.