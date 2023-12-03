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رسميا.. محمد حلمي رئيسا لقطاع الناشئين بنادي الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - أكد حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين محمد حلمي نجم القلعة البيضاء السابق في منصب رئيس قطاعات الناشئين .

وقال حسين السيد في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب قرر تعيين محمد حلمي رئيساً لقطاعات الناشئين، وبدأ اليوم مهام عمله بشكل رسمي .

وبدأ محمد حلمي مهام منصبه بشكل رسمي اليوم الأحد، و حرص على عقد عدة جلسات مع المسؤولين داخل قطاعات الناشئين للترتيب للفترة المقبلة.

و شاهد محمد حلمي بصحبة حسين السيد عضو مجلس الإدارة، مباراة اليوم بين فريق الزمالك 2003 أمام الأهلي، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر لبطولة الجمهورية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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