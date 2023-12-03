البرازيلي لا يمكن إيقافه.. أرقام خيالية لـ رودريجو مع ريال مدريد في آخر 5 مباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الفوز على فريق غرناطة، بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت بينهما، على ملعب سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

سجل هدفي المرينجي عبر براهم دياز في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، وعزز البرازيلي رودريجو بالثاني في الدقيقة 57

في الشوط الثاني.

عزز الريال صدارته في قائمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن جيرونا.

وقدم البرازيلي رودريجو مساهمات رائعة مع ريال مدريد منذ بداية الموسم، مسجلًا 11 هدف في آخر 5 مباريات مع العملاق الملكي.

سجل رودريجيو 7 أهداف، وصنع 4 تمريرات سحرية

أرقام ‏رودريجو في آخر 5 مباريات مع ريال مدريد :

سجل هدف وصنع أمام سبورتينغ براجا.

سجل هدفين وصنع هدفين أمام فالنسيا.

سجل هدفين وصنع هدف امام قادش.

سجل هدف امام نابولي في دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف امام غرناطة.