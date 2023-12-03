شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم صلاح: فريق 2003 مستقبل الزمالك وركلة جزاء الأهلى غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر إبراهيم صلاح، المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2003، عن سعادته بالفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب القلعة البيضاء، واعتلاء صدارة بطولة الجمهورية للشباب.

وأكد "صلاح" أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة متميزة على المستوى الفني سواء بالشوط الأول أوالثاني، وجميع اللاعبين كانوا على أقصى درجة من التركيز والجدية.

وأضاف المدير الفني، أن تسجيل الزمالك هدفين في بداية المباراة أعطى الأفضلية والسيادة للأبيض مبكراً، وسهل الأمور كثيراً، مشيرا إلى أن الأهلي احُتسبت له ضربة جزاء لا أساس لها من الصحة في نهاية المباراة، وهذا ما جعله يعترض على القرار، موضحا أن الفريق أغلق صفحة مباراة اليوم، وسيبدأ من الغد التركيز في المباريات المقبلة.

واختتم إبراهيم صلاح تصريحاته، مؤكداً أن فريق الزمالك 2003 يمتلك عناصر عديدة مميزة، وهم مستقبل النادي في الفترة المقبلة.