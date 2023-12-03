شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الليبي يتقدم على مودرن فيوتشر بهدف جعفر إدريس فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل جعفر إدريس، لاعب الهلال الليبي، هدف التقدم لفريقه في مرمى مودرن فيوتشر في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة التى تجمعهما حاليا باستاد ملعب الشهداء بنينا في مدينة بنغازي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وسجل الهلال الليبي هدف مبكر فى الدقيقة الثالثة عن طريق جعفر إدريس ، من هجمة منظمة للفريق الليبي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال ، محمد صادق

هجوم: أحمد عاطف ، مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

احمد يحيى، عبد الكبير الوادي ، بيلو ، هشام عادل ، كجالي درامي ، علي زعزع ، أيمن الصفاقسي ، محمد فاروق ، عمر السعيد

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا، فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق الهلال الليبي، بملعب ستاد شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.