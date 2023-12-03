شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يتأخر بهدف أمام الهلال الليبي فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر أمام الهلال الليبي بتقدم الفريق الليبي بهدف نظيف، فى المباراة التى تجمعهما باستاد ملعب الشهداء بنينا فى مدينة بنغازي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وسجل الهلال الليبي هدفا مبكرا فى الدقيقة الثالثة عن طريق جعفر إدريس من هجمة منظمة للفريق الليبي، واستمرت النتيجة بتقدم صاحب الأرض حتى نهاية الشوط الأول.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال ، محمد صادق

هجوم: أحمد عاطف ، مروان محسن

وتواجد على مقاعد البدلاء طلا من: أحمد يحيى، عبد الكبير الوادي ، بيلو ، هشام عادل ، كجالي درامي ، علي زعزع ، أيمن الصفاقسي ، محمد فاروق ، عمر السعيد

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا، فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق الهلال الليبي، بملعب ستاد شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.