شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: العديد من لاعبى 2003 بالزمالك يستحقون الفرصة مع الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال حمزة، المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الزمالك، إن فريق الشباب مواليد 2003 استحق الفوز بجدارة على الأهلي فى قمة بطولة الجمهورية التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب القلعة البيضاء.

وأكد "حمزة" أن لاعبي الزمالك قدموا أداءً فنياً مميزاً فى لقاء اليوم، واستطاعوا إنهاء المباراة والسيطرة عليها منذ الدقائق الأولى من خلال تسجيل هدفين في أول 11 دقيقة.

ووجه المدير الفني لقطاع الناشئين التهنئة والإشادة للجهاز الفني للفريق بقيادة إبراهيم صلاح على القيادة الفنية المتميزة للقاء، وقراءة الفريق المنافس بالشكل الأمثل.

واختتم جمال حمزة تصريحاته قائلا، "يوجد العديد من لاعبي 2003 يستحقون الفرصة مع الفريق الأول الفترة المقبلة، نظراً للقدرات الفنية العالية التي يتمتعون بها" .

وفاز فريق الزمالك مواليد 2003 على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب القلعة البيضاء اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب

سجل علي ياسر هدف التقدم لفريق الزمالك في الدقيقة الثالثة، قبل أن يحرز عبد الله محمد الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة الحادية عشر، وسجل إبراهيم عبد الحكيم هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 84 من ركلة جزاء وتصدى معاذ علاء حارس الزمالك لركلة جزاء في الشوط الأول.

بهذا الفوز رفع فريق الزمالك رصيده إلى 31 نقطة يحتل صدارة جدول ترتيب المسابقة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من معاذ علاء و أيمن الجزار وأحمد رفاعي ومحمود دسوقي ومحي جمعة و السيد الغديري ومصطفى بسيوني وعبد الله محمد ومحمد صلاح زكي وعبد الرحمن حمادة الفيومي و علي ياسر، ودفع الجهاز الفني بكل من مازن عادل وكريم عبدون وعلي أحمد حسام وأحمد حسام بيسو بدلا من عبد الله محمد وعبد الرحمن الفيومي وعلي ياسر والسيد الغديري.

ويقود فريق 2003 كل من، إبراهيم صلاح مديراً فنياً، وأحمد زكريا و معتز صلاح مدربين مساعدين، وحسني مسعد مدربًا لحراس المرمى، و رضا عبد الواحد إدارياً للفريق، ومحمود سعيد أخصائياً للتأهيل و الإصابات، رفعت حمدي مسؤولاً للمهمات.

وشهدت المباراة حضور كل من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وحسين السيد ومحمد طارق ورامي نصوحي أعضاء المجلس لمؤازرة الفريق.