شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز إلى جنوب أفريقيا، قادمة من موريتانا، استعدادًا لمواجهة صن داونز المقرر لها الأحد المقبل باستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة برويتوريا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتوجهت بعثة فريق بيراميدز مباشرة من موريتانا عقب الخسارة من نواذيبو بنتيجة 2 / 0، إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة من أجل توفير راحة أكثر للاعبين.

ويدير مباراة بيراميدز وصن داونز طاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو الحكم الرئيسي، ومواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.