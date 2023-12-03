شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمى يبدأ مهام عمله فى الزمالك بعد رئاسة قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعيين محمد حلمي نجم القلعة البيضاء السابق فى منصب رئيس قطاعات الناشئين .

وأكد حسين السيد أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب قرر تعيين محمد حلمي رئيساً لقطاعات الناشئين، وبدأ اليوم مهام عمله بشكل رسمي، وبدأ محمد حلمي مهام منصبه بشكل رسمي، وحرص على عقد عدة جلسات مع المسؤولين داخل قطاعات الناشئين للترتيب للفترة المقبلة.

وشاهد محمد حلمي، بصحبة حسين السيد عضو مجلس الإدارة، مباراة اليوم بين فريق الزمالك 2003 أمام الأهلي، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر لبطولة الجمهورية.