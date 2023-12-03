شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمى يبدأ مهام عمله فى الزمالك بعد رئاسة قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعيين محمد حلمي نجم القلعة البيضاء السابق فى منصب رئيس قطاعات الناشئين .
وأكد حسين السيد أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب قرر تعيين محمد حلمي رئيساً لقطاعات الناشئين، وبدأ اليوم مهام عمله بشكل رسمي، وبدأ محمد حلمي مهام منصبه بشكل رسمي، وحرص على عقد عدة جلسات مع المسؤولين داخل قطاعات الناشئين للترتيب للفترة المقبلة.
وشاهد محمد حلمي، بصحبة حسين السيد عضو مجلس الإدارة، مباراة اليوم بين فريق الزمالك 2003 أمام الأهلي، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر لبطولة الجمهورية.
بهذا الفوز رفع فريق الزمالك رصيده إلى 31 نقطة يحتل صدارة جدول ترتيب المسابقة.
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من معاذ علاء و أيمن الجزار وأحمد رفاعي ومحمود دسوقي ومحي جمعة و السيد الغديري ومصطفى بسيوني وعبد الله محمد ومحمد صلاح زكي وعبد الرحمن حمادة الفيومي و علي ياسر، ودفع الجهاز الفني بكل من مازن عادل وكريم عبدون وعلي أحمد حسام وأحمد حسام بيسو بدلا من عبد الله محمد وعبد الرحمن الفيومي وعلي ياسر والسيد الغديري.
ويقود فريق 2003 كل من، إبراهيم صلاح مديراً فنياً، وأحمد زكريا و معتز صلاح مدربين مساعدين، وحسني مسعد مدربًا لحراس المرمى، و رضا عبد الواحد إدارياً للفريق، ومحمود سعيد أخصائياً للتأهيل و الإصابات، رفعت حمدي مسؤولاً للمهمات.
وشهدت المباراة حضور كل من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وحسين السيد ومحمد طارق ورامي نصوحي أعضاء المجلس لمؤازرة الفريق.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز