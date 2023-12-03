شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب أسوان قبل مواجهة بترول أسيوط فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني هشام زكريا، المدير الفني لفريق الكرة بنادى أسوان، من الغيابات التى ضربت قائمة "تماسيح النيل" قبل مباراة بترول أسيوط في منافسات دورى المحترفين.

ويستضيف أسوان نظيره بترول أسوط غدا فى اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، فى دورى المحترفين والتى ستنطلق غداً فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً.

واشتكى هشام زكريا عقب مباراة أسوان أمام نظيره القناة، فى الجولة الماضية من الغيابات التي يعاني منها الفريق، جعلته يفتقد بعض اللاعبين بشكل إجباري بسبب الإصابات، الأمر الذي جعله يختار قائمة الفريق بشكل اضطراري.

ويواصل أسوان معاناته مع الغيابات خلال لقاء بترول أسيوط، حيث يفتقد الفريق إلى جهود 7 لاعبين من القوام الأساسى دفعة واحدة وهم خالد وليد، حسام الصانع، محمد بكرى، والمهاجم الإفريقى موسى، محمد مرسى، محمد ناجى جدوو أحمد بلية.

ويحاول المدير الفنى علاج النقص العددى بضم لاعبين من فرق الناشئين بالنادى، خاصة فى ظل توالى ضغط المباريات بدورى المحترفين.