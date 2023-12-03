شكرا لقرائتكم خبر عن الكرتى يصل جنوب أفريقيا لتدعيم بيراميدز أمام صن داونز.. والسعيد ينضم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المغربى وليد الكرتى، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، جنوب أفريقيا للانضمام لبعثة الفريق، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي فى ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يصل عبد الله السعيد جنوب أفريقيا صباح الأربعاء المقبل، للانضمام لبعثة فريقه، قبل مواجهة صن داونز، لاسيما أن الثنائى السعيد والكرتى غابا عن مواجهة نواذيبو الموريتانى فى الجولة الثانية من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى خسرها بيراميدز بثنائية، حيث كان يعاني السعيد من بعض الإجهاد، فيما يواصل الكرتي التأهيل من مزق السمانة الذي تسبّب في غيابه الفترة الماضية.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة عصر الأحد 10 ديسمبر الجاري، على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة برويتوريا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويدير المباراة طاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو الحكم الرئيسي، ومواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.