شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يتعادل لمودرن فيوتشر فى مرمى الهلال الليبي 1/1 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مروان محسن لاعب مودرن فيوتشر هدف التعادل لفريقه فى مرمى الهلال الليبي بالدقيقة 65 من عمر المباراة التى تجمعهما باستاد ملعب الشهداء بنينا فى مدينة بنغازي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وسجل الهلال الليبي هدفا مبكرا فى الدقيقة الثالثة عن طريق جعفر إدريس من هجمة منظمة للفريق الليبي، واستمرت النتيجة بتقدم صاحب الأرض حتى نهاية الشوط الأول.

ونجح فيوتشر فى تحويل سيطرته على مجريات اللقاء إلى تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 65 عن طريق مروان محسن من هجمة منظمة للفريق المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال ، محمد صادق

هجوم: أحمد عاطف ، مروان محسن

وتواجد على مقاعد البدلاء طلا من: أحمد يحيى، عبد الكبير الوادي ، بيلو ، هشام عادل ، كجالي درامي ، علي زعزع ، أيمن الصفاقسي ، محمد فاروق ، عمر السعيد

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا، فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق الهلال الليبي، بملعب ستاد شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.