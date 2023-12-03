شكرا لقرائتكم خبر عن الونش وحجازي يقتربان من القائمة المبدئية لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بنسبة كبيرة على وضع ثنائي الدفاع أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة ومحمود الونش لاعب الزمالك فى القائمة المبدئية التي يتم إرسالها للكاف 14 ديسمبر الجارى، للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية المقبلة.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" 55 لاعباً فى القائمة الأولية للمنتخبات المتأهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار يناير المقبل، على أن يتم إرسال أسماء اللاعبين 14 ديسمبر.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

ويمتلك منتخبنا الوطني المصري، الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، برصيد 7 ألقاب، وستجمع مواجهة افتتاح بطولة كأس أمم افريقيا 2023، بين منتخب كوت ديفوار، صاحب الاستضافة أمام نظيره منتخب غينيا بيساو، يوم 13 يناير المقبل.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن المجموعات التالية: "المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو، والمجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق، والمجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا، والمجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا، والمجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا، والمجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.