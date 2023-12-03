بطولة فرنسا:سان جرمان المنقوص عددياً يبتعد 4 نقاط في الصدارة

الرياص - اسماء السيد - باريس: ابتعد باريس سان جرمان المنقوص عدديا على مدى 80 دقيقة، بفارق 4 نقاط عن اقرب منافسيه بفوزه على مضيفه لوهافر 2-صفر الاحد في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ورفع سان جرمان رصيده الى 33 نقطة مستغلاً الخسارة الاولى لنيس هذا الموسم وكانت امام نانت صفر-1 السبت.

وحافظ سان جرمان بالتالي على سجله خاليا من الهزائم في مباريات ال14 الاخيرة بعيدا عن قواعده في الدوري المحلي (11 انتصارا و3 تعادلات)، علما بأن الخسارة الاخيرة له كانت امام موناكو 1-3 في 11 شباط/فبراير الماضي.

وارتأى مدرب سان جرمان الاسباني لويس انريكي اشراك نجم الهجوم كيليان مبابي في مركز رأس الحربة يعاونه الجناحان عثمان ديمبيليه على اليمين وبرادلي باركولا على اليسار.

في المقابل، دخل لوهافر المباراة من دون ان يخسر اخر خمس مباريات له في الدوري (فوز واحد و4 تعادلات).

لكن الامور لم تسر كما يشتهي سان جرمان لأن لاعب وسطه الاسباني فابيان رويس تعرض للاصابة بعد 7 دقائق في كتفه وخلال معالجته خارج ارضية الملعب تعرض لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى بحسب ما كشفه مصدر داخل النادي لوكالة فرانس برس.

حل بدلا منه الاوروغوياني مانويل اوغارتي.

الأمور تزداد سوءاً

وكاد لوهافر يفتتح التسجيل عندما استغل المهاجم الغيني محمد بايو دربكة امام المرمى ليسدد كرة باتجاه المرمى لكن الاسباني كارلوس سولر ابعدها قبل ان تجتاز الخط (8).

وزادت الامور سوءا لسان جرمان اثر طرد حارس مرماه الايطالي الدولي جانلويجي دوناروما بعد مرور 10 دقائق لارتكابه خطأ على جوسويه كازيمير من غوادولوب، فاكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

اضطر انريكه الى اخراج لاعب في الميدان من اجل تغيير حارسه، فوقع خياره على باركولا، في حين حل الحارس الاسباني الشاب ارناو تيناس بدلا من دوناروما بين الخشبات الثلاث.

وتدخل حارس لوهافر ارتور ديسماس للتصدي لمحاولة مبابي اثر تسديدة زاحفة، لكنه وقف عاجزا بعدها بثلاث دقائق امام مبابي بالذات الذي تلقى كرة عرضية من ديمبيليه فسيطر عليها قبل ان يسددها ارتطمت بأسفل القائم وتهادت داخل الشباك.

والهدف هو الخامس عشر لمبابي في 13 مباراة هذا الموسم في الدوري الفرنسي معززا صدارته لترتيب الهدافين.

وظن مبابي انه عزز تقدم فريقه لكن هدفه الغي بداعي التسلل (32).

وعلى الرغم من استحواذ لوهافر بنسبة كبيرة على مجريات اللعب في الشوط الثاني، فانه لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى باستثناء تسديدة قوية للمغربي الشاب ياسين كيشطا تصدى لها ريناس طائرا (51).

رد سان جرمان بتسديدة قوية لديمبيليه تصدى لها القائم بعد تمريرة من سولر (60).

وفي الدقيقة قبل الاخيرة ووسط اندفاع لوهافر الى الهجوم في محاولة لادراك التعادل، حسم لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا النتيجة نهائيا في صالح سان جرمان بتسديدة بيمناه اصطدمت باحد مدافعي لوهافر وخدعت الحارس لتستقر من فوقه داخل الشباك.