الهلال يحتج على عقوبة البليهي في مباراة الديربي أمام النصر

تقدمت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، باعتراض رسمي ضد العقوبة التي تلقاها علي البليهي مدافع الفريق الأول، خلال مباراة الديربي أمام النصر.

وكان علي البليهي، قد تعرض للطرد المباشر خلال مباراة ديربي الرياض أمام النصر، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن نادي الهلال السعودي تقدم باعتراض على الكارت الأحمر المباشر الذي حصل عليه البليهي في مباراة الديربي.

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ويستعد الهلال السعودي لمواجهة نظيره نساجي الإيراني، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال السعودي نظيره نساجي، غدًا الإثنين الموافق الخامس من شهر ديسمبر الجاري، على أرضية ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد.

جدير بالذكر أن الهلال السعودي كان قد ضمن تأهله إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، بعد أن حل في المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.