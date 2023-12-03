الزمالك ينهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين على سوار الغيني في الكونفدرالية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إنهاء الشوط الأول أمام نظيره سوار الغيني، متقدمًا بهدفين نظيفين، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك بنظيره سوار الغيني، على أرضية ملعب استاد الأهلي وي السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

افتتح التهديف، أحمد سيد زيزو في الدقيقة 8 من صناعة محمود عبدالرازق شيكابالا لصالح فريق الزمالك.

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ثم استطاع محمود عبدالرازق شيكابالا أن يسجل هدف التقدم الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 30 من صناعة أحمد سيد زيزو، لينتهي الشوط الأول بتقدم القلعة البيضاء بهدفين دون رد.

الزمالك يحل ضيفًا على نظيره سوار الغيني في القاهرة، بعد الاتفاق بين الطرفين على اللعب اللقاء في مصر.

ويحتل الزمالك حتى الآن المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد فريق سوار الغيني في المركز الرابع بدون نقاط، على هذه النتيجة.