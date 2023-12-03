ألكسندر أرنولد.. ابن أكاديمية ليفربول يعيد الريدز إلى الواجهة

يعيش الظهير الإنجليزي تريند ألكسندر أرنولد، لاعب فريق ليفربول، فترة من التألق مع «الريدز» في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2023-2024.

وقاد أرنولد ليفربول للفوز على فولهام اليوم الأحد، حيث تسبب في الهدف الأول، بعد تنفيذه لركلة حرة بشكل رائع، لتسكن الشباك بعدما اصطدمت بلينو حارس الفريق الضيف، وعاد ليحسم المباراة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 88 قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.

لينقض ليفربول بهذه الفوز على وصافة البريميرليج برصيد 31 نقطة، خلف أرسنال المتصدر برصيد 33 نقطة، ومتفوقا على مانشستر سيتي الثالث بـ 30 نقطة.

ويقدم أرنولد مستويات رائعة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم الحالي، وبالأخص في مواجهة اليوم أمام فولهام والمواجهة السابقة أمام مانشستر سيتي.

إذ تمكن صاحب الـ 25 عاما من المساهمة في 3 أهداف لفريقه في البريميرليج، سجل هدفين وتسبب في الثالث.

بدايات أرنولد

انضم أرنولد إلى أكاديمية ليفربول في عام 2004 وكان قائد الفريق في جميع مستويات الشباب، وشارك لأول مرة في عام 2016، في سن 18، ولعب في نهائيين متتالين في دوري أبطال أوروبا خلال عامي 2018 و2019، وفاز بالأخيرة وتم اختياره في تشكيلة الموسم بالتشامبينزليج، ليصبح بهذه المشاركة أصغر لاعب يشارك كأساسي في نهائيات متتالية للمسابقات.

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قمة التألق

بدأ ألكسندر–أرنولد موسم 2019–20 مع ليفربول كظهير أيمن، وصنع هدف أوريجي في المباراة الافتتاحية للنادي 4–1 على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي

، وبذلك أصبح ثامن لاعب في عصر البريميرليج يمرر تمريرة حاسمة في خمس مباريات متتالية، وأول لاعب يفعلها من ليفربول.

وتم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية 2019، جنبًا إلى جنب مع ستة من زملائه في فريق ليفربول.

أصبح رابع أصغر لاعب يصل إلى 100 مباراة مع ليفربول، خلف أوين وستيرلينج وفاولر، واحتفل بهذه المناسبة من خلال صنعه لهدف ماني مباراة الفوز في 2–1 على أستون فيلا، وبعد شهر واحد بالضبط، تم اختياره في المركز التاسع في جائزة الكرة الذهبية، والظهير الأعلى مرتبة.

أرنولد هذا الموسم

شارك أرنولد مع ليفربول هذا الموسم في 17 مباراة بواقع 12 لقاء في الدوري الإنجليزي، و4 مباريات في الدوري الأوروبي، ومباراة وحيدة في كأس الاتحاد الإنجليزي، تمكن ألكسندر من تسجيل هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.