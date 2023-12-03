روما يقلب تأخره لفوز قاتل على ساسولو في الدوري الإيطالي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما فوزا غاليا على مضيفه ساسولو بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

تقدم ساسولو بالهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق هينريك.

وعادل روما النتيجة في 76 عن طريق باولو ديبالا من علامة الجزاء.

طالع أيضًا: الهلال يحتج على عقوبة البليهي في مباراة الديربي أمام النصر

وأحرز روما هدف ثاني في الدقيقة 82 عن طريق كريستينسن.

وحصل بولوكا لاعب ساسولو علي بطاقة حمراء في الدقيقة 63.

بهذه النتيجة رفع روما رصيده إلى النقطة 24 في المركز الخامس بجدول ترتيب الكالتشيو الإيطالي، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 15 نقطة في الترتيب الخامس عشر.