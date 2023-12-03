زيزو يوقع على ثاني أهدافه مع الزمالك في الكونفدرالية.. فيديو

وقع أحمد سيد زيزو نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على ثاني اهدافه مع الأبيض في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي فريق الزمالك نظيره سوار الغيني في الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب السلام.

وسجل زيزو هدف الزمالك في شباك سوار في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول برأسية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من شيكابالا.

ورفع زيزو أهدافه في بطولة كأس الكونفدرالية للهدف الثاني، ليصل مع الزمالك للهدف 72 في مختلف البطولات.

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وبدا فريق الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى : محمد عواد.

الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – حمزة المثلوثي.

الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا – عمر جابر – يوسف أوباما.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – سيف الجزيري – أحمد مصطفى “زيزو”.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله “نيمار” وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.