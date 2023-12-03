الكشف عن حكم مباراة اتحاد جدة وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي لمواجهة نظيره سباهان الإيراني، غدًا الإثنين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2023 – 2024.

وستقام مباراة الاتحاد ضد نظيره سباهان الإيراني في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

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واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعيين الحكم الصيني ما نينغ لقيادة لقاء اتحاد جدة أمام نادي سباهان الإيراني، غدًا الاثنين، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد قد ضمن التأهل إلى دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا بعد فوزه في الجولة الماضية على أجمك الأوزبكي بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الاتحاد خلال هذه المواجهة إلى الفوز والحفاظ على صدارته للمجموعة، في المقابل يتطلع سباهان للفوز لضمان تأهله لدور الـ16 وصدارة المجموعة حيث يحل بالمركز الثاني بـ10 نقاط.