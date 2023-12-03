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بعد الفوز على فولهام.. محمد صلاح يكتب التاريخ ويحقق رقم قياسي جديد مع ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق الإنجليزي رقمًا قياسيًا جديدًا، واستطاعات معادلة رقم الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد.

وانتهت المواجهة النارية والمثيرة بفوز فريق ليفربول على ضيفه فريق فولهام يونايتد، بعد ريمونتادا خيالية انتهت بنتيجة 4/3 لصالح الريدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الممتاز.

وتساوي محمد صلاح مع ستيفن جيرارد أسطورة الريدز في عدد المساهمات على ملعب أنفيلد برصيد 120 مساهمة.

ووصل محمد صلاح إلى المساهمة التهديفية (120)، على ملعب أنفيلد بالتساوي مع أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد.

وصنع صلاح الهدف الثالث لليفربول والذي سجله أحرزه الياباني إندو، كما صنع صلاح 5 فرصة خطيرة ضمن مجريات المباراة.

أرقام صلاح مع ليفربول موسم 2023/2024:

لعب صلاح 20 مباراة، سجل 13 هدفًا، صنع 7 أهداف، بإجمالي 20 مساهمة تهديفية حتى الجولة الرابعة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، وتجمد رصيد فولهام عند النقطة 15 في المركز الرابع عشر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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