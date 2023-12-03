إزالة شعار الأهلي ووضع الزمالك من مدرجات استاد السلام (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قام مسئولو نادي الزمالك بوضع شعار النادي الأبيض، على شعار النادي الأهلي بمقاعد مدرجات استاد السلام الذي يحتضن مواجهة الفريق مع سوار الغيني.

وكان ملعب السلام يحتضن مباريات الأهلي في الفترة الماضية بحق انتفاع وتم تغيير اسمه إلى ملعب "الأهلي والسلام"، قبل أن يعلن النادي الأهلي خوض المباريات على استاد القاهرة الدولي.

ووفقا لمراسل الخليج 365 في الملعب أكد أن مسئولي الزمالك قاموا بإخفاء شعار النادي الأهلي من مقاعد المدرجات ووضع شعار الأبيض، في ظل الصرع التاريخي بين الغريمين التقليديين.

وتنطلق مباراة الزمالك وسوار الغيني في التاسعة مساء اليوم في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام.