التعادل يحسم مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام المثيرة في الدوري الإنجليزي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين مانشستر سيتي وتوتنهام، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

تعادل فريق مانشستر سيتي مع نظيره توتنهام بنتيجة 3-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

سجل هدف توتنهام الأول، سون هيونج مين في الدقيقة 6 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف مانشستر سيتي الأول، سون هيونج مين "هدف ذاتي" في الدقيقة 9 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف مانشستر سيتي الثاني، فيليب فودين في الدقيقة 31 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف توتنهام الثاني، لو سيلسيو في الدقيقة 69 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف مانشستر سيتي الثالث، جاك جريليش في الدقيقة 81 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف توتنهام الثالث، كولوسفسكي في الدقيقة 90 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده لـ 30 نقطة في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل توتنهام المركز الخامس برصيد 27 نقطة.