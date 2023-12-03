فيوتشر يخطف فوزًا مثيرًا خارج الديار على حساب الهلال الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

خطف فريق مودرن فيوتشر فوزًا قاتلًا على حساب الهلال الليبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد ملعب الشهداء بنينا في مدينة بنغازي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

افتتح جعفر إدريس أولى أهداف المباراة لفريق الهلال الليبي في الدقيقة 3 من اللقاء، ثم عاد مروان محسن وسجل هدف التعادل لفيوتشر في الدقيقة 65.

وشهدت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع 90+2 تسجيل كاجالي هدف الفوز لصالح فيوتشر.

بهذا الفوز تساوت نقاط فريق فيوتشر مع اتحاد العاصمة برصيد 6 نقاط، محتلًا وصافة المجموعة الأولى في الكونفدرالية.

وفشل فريقي الهلال الليبي وسبور سبورت الجنوب أفريقي في الحصول على أي نقاط.