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بالأرقام.. الحظ السيء يلازم ليفربول في الدوري الانجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حقق فريق الفوز على فريق فولهام بريمونتادا مثيرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الممتاز.

وفاز ليفربول على نظيره فولهام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، مساء اليوم الأحد.

سجل أهداف فريق ليفربول كلًا من، ألكسندر أرنولد في الدقيقة 20 ، ماك أليستر في الدقيقة 38، واتارا إندو في الدقيقة 87، والرابع بأقدام ألكسندر أرنولد في الدقيقة 88.

بينما سجل أهداف فولهام، هاري ويلسون في الدقيقة 24، كيني تيتي في الدقيقة 45+3، وأضاف الثالث بوبي ريد في الدقيقة 80.

بهذا الفوز صعد ليفربول للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 31 نقطة، بينما احتل فولهام المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

ليفربول سيء الحظ، هو أكثر نادي ارتطمت تسديدات لاعبيه بالعارضة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي (9) مرات، بحسب شبكة أوبتا العالمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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