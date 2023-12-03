بالأرقام.. الحظ السيء يلازم ليفربول في الدوري الانجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حقق فريق ليفربول الفوز على فريق فولهام بريمونتادا مثيرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول على نظيره فولهام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، مساء اليوم الأحد.

سجل أهداف فريق ليفربول كلًا من، ألكسندر أرنولد في الدقيقة 20 ، ماك أليستر في الدقيقة 38، واتارا إندو في الدقيقة 87، والرابع بأقدام ألكسندر أرنولد في الدقيقة 88.

بينما سجل أهداف فولهام، هاري ويلسون في الدقيقة 24، كيني تيتي في الدقيقة 45+3، وأضاف الثالث بوبي ريد في الدقيقة 80.

بهذا الفوز صعد ليفربول للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 31 نقطة، بينما احتل فولهام المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

ليفربول سيء الحظ، هو أكثر نادي ارتطمت تسديدات لاعبيه بالعارضة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي (9) مرات، بحسب شبكة أوبتا العالمية.