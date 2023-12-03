شكرا لقرائتكم خبر عن القماش حكما لمباراة المحلة وراية وعابدين للحدود وطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الجولة الحادية عشرة لدوري القسم الثاني "أ"، المقرر لها غدًا الإثنين 4 ديسمبر، حيث يدير إسلام القماش مباراة غزل المحلة وراية ويعاونه محمود دين ومحمد خالد عيد ورزق بهنس.

بينما يدير مباراة حرس الحدود وطنطا كل من: عمرو عابدين وأيمن دعبس ووليد عبد اللطيف ومحمد الشرقاوي، وجاءت باقي المباريات كالتالي: