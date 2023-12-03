شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة بتروجت مع بروكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعديل موعد مباراة بتروجت وبروكسى بدورى القسم الثانى أ لتقام غدا الإثنين بدلا من الأربعاء ضمن فعاليات الجولة الـ11.

كانت لجنة المسابقات قد قامت بتأجيل المباراة ليوم الأربعاء، وهو ما جعل مسئولي بروكسى يقومون بحجز أحد الفنادق يوم الثلاثاء، قبل أن يتم إرسال فاكس رسمي لهم أمس بتعديل موعد المباراة لإقامتها غدا الإثنين.

وتقام غدا 7 مواجهات في بداية الجولة الـ11 لدورى المحترفين، حيث يلتقى كل من: أسوان مع بترول أسيوط، حرس الحدود وطنطا، بتروجت وبروكسى، وى ومصر المقاصة، النجوم والنصر للتعدين، مكادى ولافيينا، غزل المحلة وراية.